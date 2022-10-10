بلدية الزوايدة تستقبل البرلمان الطلابي بمدرسة عمورية

الوسطى- الرأي

استقبلت بلدية الزوايدة وفداً من طلاب البرلمان المدرسي لمدرسة عمورية الأساسية للبنين، وذلك بهدف تعزيز العلاقة بين البلدية والمؤسسات التعليمية، وبحث بعض احتياجات المدرسة لخدمة الطلبة.

وذلك بحضور رئيس البلدية ا.سامي ابو محيسن وعضو المجلس البلدي ا.يحيى أبو مزيد .

ورحب ابو محيسن بالوفد، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة، قال:" سعداء بهذه الزيارة وأن يكون لدى طلابنا هذا الوعي ويتحدثوا باسم برلمان مدرسي متمنيا لهم بأن يكونوا قادة في المستقبل وأعضاء برلمان في مدننا المحتلة بعد التحرير أن شاء الله" .

وأكد على حرص البلدية على الاستمرار في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وفق الإمكانات المتوفرة موضحا أنه يأمل خلال العام القادم افتتاح مدرسة الوكالة بعد توقف العمل بها بسبب خلاف مع المقاول والوكالة مبينا بانه سيتم استكمال البناء في القريب العاجل مما سيسهل على طلابنا عناء التنقل إلى المخيمات المجاورة وما يعانونه وخصوصا في فصل الشتاء .

وشكر مدير المدرسة ا.عبد الناصر ابو كميل البلدية على حسن الاستقبال موضحا أن هذه الزيارة الأولى للبرلمان المدرسي على المؤسسات ولذلك لتقديم رسالة شكر ومحبة لرئيس البلدية والاعضاء والموظفين على ما قدموه من خدمات وتسهيلات للمدرسة .

من جانبه رحب عضو المجلس البلدي ا.يحيى ابو مزيد بالوفد شاكرا إدارة المدرسة على هذه الزيارة ووجه كلمة للطلاب أكد فيها إن كل شيئ يبدأ صغير ويكبر وأن احلام اليوم هي حقائق الغد متمنيا أن يكونوا من علاة المنابر وقادة في المستقبل .

واستمع رئيس البلدية إلى احتياجات البيئة المدرسية والخارجية مثل تركيب مظلة ومراوح للفصول ، ووعد رئيس البلدية بدراسة الاحتياجات وتلبيتها وفق الإمكانات المتوفرة لديها.