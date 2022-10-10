الاقتصاد تتفقد الاستعدادات لافتتاح أسبوع المنتج الوطني "أرض الخير"

غزة- الرأي

تفقد وفد من وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص الاستعدادات لإفتتاح اسبوع المنتج الوطني "أرض الخير" الذي تنظمه شركة كير فور للخدمات التجارية على ارض مول كير فور بمدينة غزة.

وضم الوفد الوزارة د.رائد الجزار مدير عام الصناعة و أ. أيمن ابو ليلة مدير عام الاعلام والعلاقات العامة، و وفد القطاع الخاص م. محمد سكيك مدير مركز التجارة الفلسطيني بال تريد و خضر شنيورة المدير التنفيذي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وتامر الوادية عضو اتحاد الصناعات الغذائية.

وثمن د. الجزار مبادرة شركة كير فور بإقامة معرض المنتجات الوطنية للمساهمة في تشجيع المنتجات الوطنية، مطالباً جميع المولات والمحلات بالترويج للمنتجات المحلية وتشجيع المواطنين على شرائها.

وأكد الجزار أن قرار الوزارة في دعم المنتج المحلي بدأ بتحقيق نتائج إيجابية على كافة الأصعدة.

وقال م. محمد سكيك، إن حماية المنتج المحلي تعد ضرورة ملحة في هذه المرحلة الصعبة التي يواجه فيها الاقتصاد الفلسطيني صعوبات عده، موضحاً أن ذلك يتطلب تضافر جميع الجهود للنهوض بالمنتجات الوطنية والعمل على دعمها وحمايتها من خلال تطبيق برنامج لدعم الإنتاج الوطني في السوق المحلي، والعمل على زيادة ثقة المستهلك بالمنتج الوطني بجانب تعزيز قدرة الإنتاج الوطني.

بدورة شكر مدير مول كير فور هذه الزيارة وعلى الدعم والتشجيع من قبل الوزارة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، مؤكداً حرصة على عرض المنتجات المحلية في مقدمة المنتجات.

وأوضح أنه تم تخصيص طاقم من قسم التسويق بالمول للتسويق للمنتجات المحلية.