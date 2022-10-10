أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن بدء صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة غدًا الثلاثاء.
وقالت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" إنه سيتم صرف المساعدات عبر فروع بنك البريد وفق إجراءات السلامة والوقاية وحسب الآلية المتبعة داخل البنك.
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10 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:07
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