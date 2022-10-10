صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة غدًا الثلاثاء

11:12"المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 10 آلاف خدمة خلال سبتمبر

11:28"العشائر" تُعالج أكثر من ألفيّ قضية خلال الرُبع الثالث من 2022

11:37عيادة الشاطئ تُقدم أكثر من 5 آلاف خدمة طبية خلال سبتمبر

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