"المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 10 آلاف خدمة خلال سبتمبر

غزة- الرأي

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 10 آلاف و971 خدمةً طبيةً خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن قسم العلاج الطبيعي قدم 1178 خدمة وعيادة الاسنان 799 خدمة 915 استمارات الأقسام الداخلية وقدم قسم المختبر 1840 خدمة وقسم الاشعة 940 خدمة، وقسم التمريض 2884 فيما تم تقديم 1090 وصفة طبية.

بدوره، أكد مدير المستشفى الجزائري المقدم طبيب إحسان قديح أن الحالات التي تستقبلها المستشفى تنوعت بين مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.

وأوضح أن الأطقم الطبية في المستشفى إستقبلت 10 آلاف و971 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة، مشيراً إلى إجراء 65 عملية جراحية متنوعة وتقديم قسم البصريات 1088 خدمة طبية.