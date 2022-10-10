مدارس الأوقاف الشرعية تنفذ سلسلة فعاليات لتعزيز القيم الإسلامية

غزة- الرأي

نفذت دائرة المدارس الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلسلة فعاليات وأنشطة توعوية، استهدفت طلبتها, بهدف تعزيز القيم والسلوك، بحضور ومشاركة الهيئة التدريسية وشخصيات دعوية واعتبارية.

وأوضح مدير دائرة المدارس أ. عبد السلام قوصة، أن تنفيذ الفعاليات يأتي ضمن الخطة المُعَدَّة بالتنسيق مع التربية والتعليم، من أجل ترسيخ القيم والمبادئ في عقول الأجيال، منوهاً بأن البرامج التوعوية والثقافية مستمرة طوال العام الدراسي لتخريج جيل واعٍ ومثقف.

وأشار إلى أن الأوقاف تولي المدارس الشرعية اهتماماً كبيراً، مبيناً أن جهوداً كبيرة تُبذل من أجل بناء شخصية مسلمة قادرة على الاندماج في المجتمع ورفعته, مشيداً بدور الهيئة التدريسية في متابعة سير العملية التعليمية وتربية الجيل علي القيم والمبادئ الإسلامية والأخلاقية.