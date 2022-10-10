التعليم بغزة تفتتح مكتبتين مدرسيتين في مديرية خانيونس

خان يونس- الرأي

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي مكتبتين مدرسيتين لصالح مدرستي الشيخ حمد بن خليفة للبنات، والشيخ حمد بن خليفة للبنين في مديرية تعليم خان يونس.

وشارك في الافتتاح مدير تعليم خان يونس أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، ومدير دائرة المكتبات بالوزارة أ. ماجد لولو وعدد من المسؤولين التربويين وطلبة المدارس.

وأوضح الفرا، أن افتتاح المكتبتين يأتي ضمن جهود الوزارة في دعم المكتبات وتشجيع الطلبة على القراءة والبحث العلمي.

من جهته، أكد لولو أن المكتب المدرسية تُعد من المرافق المدرسية المهمة لذلك تحرص الوزارة على توفير مكتبة في كل مدرسة وتجهيزها بكافة مستلزماتها لتكون مكاناً مهماً وتفاعلياً للطلبة في تلقي العلم والمعرفة.

ولفت لولو إلى أن افتتاح المكتبتين يأتي ضمن أسبوع المكتبات المدرسية "مكتباتنا شراع .. مناهجنا قلاع" لنؤكد على أهمية استثمار المكتبات في زيادة العلم والتحصيل العلمي، ولنؤكد على قيمة وطنية وهي التمسك بالمناهج الوطنية الفلسطينية ورفض محاولات الاحتلال تشويه المناهج وفرض مناهج مشوهة على مدارس القدس.