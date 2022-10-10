"العشائر" تُعالج أكثر من ألفيّ قضية خلال الرُبع الثالث من 2022

غزة- الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة 2538 قضية خلال الرُبع الثالث من العام الجاري.

وأوضح تقرير صادر عن شؤون العشائر والإصلاح أن مكاتبها في المحافظات الخمسة أنجزت 100% من القضايا المعروضة عليها، حيث عالجت مكاتب العشائر "ألفين و538" قضية تقدم بها المواطنون.

وأشارت إلى أن القضايا المعالجة تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

ولفت التقرير إلى أن لجان الإصلاح في مُحافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 802 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 386 قضية، بدورها أنجزت لجان إصلاح خانيونس 532 قضية، بينما أنجز في محافظة رفح 557 قضية، ومحافظة الوسطى261 قضية.