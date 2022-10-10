وكالة الرأي الفلسطينية مدارس الأوقاف الشرعية تنفذ سلسلة فعاليات لتعزيز القيم الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الجزائري" يُقدّم أكثر من 10 آلاف خدمة خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تفتتح معرض "تراثنا هويتنا" وكالة الرأي الفلسطينية "مدوخ" يشارك في حفل إطلاق مسابقة البرمجة لطلاب الجامعات بالقطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تتفقد الاستعدادات لافتتاح أسبوع المنتج الوطني "أرض الخير" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة تستقبل البرلمان الطلابي بمدرسة عمورية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي 12 خلافاً مالياً في محافظات القطاع وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يمزقون ويحرقون نسخاً من القرآن الكريم في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2368) الاثنين 10 أكتوبر 2022
أخبار » الأخبار الحكومية

"العشائر" تُعالج أكثر من ألفيّ قضية خلال الرُبع الثالث من 2022

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:28

"العشائر" تُعالج أكثر من ألفيّ قضية خلال الرُبع الثالث من 2022

غزة- الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة 2538 قضية خلال الرُبع الثالث من العام الجاري.

وأوضح تقرير صادر عن شؤون العشائر والإصلاح أن مكاتبها في المحافظات الخمسة أنجزت 100% من القضايا المعروضة عليها، حيث عالجت مكاتب العشائر "ألفين و538" قضية تقدم بها المواطنون.

وأشارت إلى أن القضايا المعالجة تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

ولفت التقرير إلى أن لجان الإصلاح في مُحافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 802 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 386 قضية، بدورها أنجزت لجان إصلاح خانيونس 532 قضية، بينما أنجز في محافظة رفح 557 قضية، ومحافظة الوسطى261 قضية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟