عيادة الشاطئ تُقدم أكثر من 5 آلاف خدمة طبية خلال سبتمبر

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة الشاطئ التابعة للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة غزة 5 ألاف و12 خدمة طبية خلال شهر سبتمبر الماضي عبر أقسامها المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن عيادة الشاطئ العسكرية عبر أقسامها المختلفة استقبلت 5 آلاف و12 حالة للمواطنين منهم 3524 حالة من حملة التأمينات العسكرية و696 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير إلى أن قسم المختبر استقبل 501 حالة خلالها أجري 1798 فحص مخبري في فيما استقبل قسم الأشعة في 247 حالة خلالها تم إجراء 301 أشعة مختلفة.

وأشار إلى أن قسم الصيدلة بالعيادة صرف 1179وصفة طبية وأن أقسام التمريض تعاملت مع 500 حالة، لافتاً إلى أن قسم الأسنان استقبل 886 حالة قدم خلالها 1198 خدمة،فيما استقبل قسم السمعيات في العيادة 36 حالة خلالها تم إجراء 36 فحصاً متنوعاً.