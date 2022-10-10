حضانة مستشفى النصر تستقبل أكثر من 1500 مولود خلال سبتمبر

غزة- الرأي

قالت د. شيرين عابد رئيس قسم الحضانة في مستشفى الرنتيسي للأطفال - النصر، أنه تم استقبال ( 1500 ) حالة من الأطفال حديثي الولادة خلال شهر سبتمبر الماضي ، مشيرة الى أن عدد الحالات اليومية التي يستقبلها استقبال قسم الحضانة حوالي ( 50 مريض ) .

ولفتت د. عابد الى أن معدل دخول حالات المبيت اليومي للقسم بلغ (5) حالات و (85) حالة دخول مبيت للقسم خلال شهر سبتمبر.

وأوضحت أن قسم الحضانة مصنف ضمن المستوى الثالث حسب تصنيف شبكة الحضانات في قطاع غزة، وهو المستوى الأكثر قدرة على التعامل مع الحالات الصعبة للأطفال غير مكتملي النمو.

وذكرت بأن القسم يحتوي على 29 حاضنة منها 10 حاضنات عناية مركزة و3 حاضنات عزل و8 عناية متوسطة بالإضافة إلى لغرفة مبيت الطفل مع الأم والتي تحتوي على 8 أسرة.

ونوهت إلى أن وزن المولود الطبيعي عند الولادة ما بين (2.5 إلى 3.5) كيلو جرامات، وأن الأطفال حديثي الولادة وزنهم يكون ما بين هذين الرقمين وما دون ذلك يتم تقييم الطفل في قسم الحضانة، مؤكدة أن أغلب الحالات التي تصل القسم تكون قليلة الوزن نتيجة الولادة المبكرة.

وبينت د. عابد أن مرض اليرقان يشكل السبب الأول لدخول الحالات، يليه الالتهابات الجرثومية، ثم صعوبة التنفس بعد الولادة.

وحول أبرز الخدمات التي تم استحداثها وتطويرها خلال الفترة الأخيرة، ذكرت د. عابد أنه تم تطوير العديد من البروتوكولات المتعلقة بأمراض المواليد وعمل مجموعة من الأبحاث العلمية، وتفعيل خدمة التصوير التلفزيوني للمواليد من خلال أطباء الحضانة.

وأفادت أن قسم الحضانة يتميز بأنه قسم تعليمي لأطباء البورد، ووجود بروتوكلات علاجية واضحة يلتزم بها جميع الأطباء سواء كان داخل برنامج البورد أو خارجه، ويتم عمل تقييم سريري يومي لإلتزام الأطباء بتنفيذ البروتوكولات من خلال المرور الجماعي واعطاء تغذية راجعة للأطباء لتقديم أفضل خدمة، بحيث يتم تدريب جميع الاطباء في بداية عملهم بالقسم على سياسات القسم والبروتوكولات، اضافة إلى الإجراءات التداخلية مع المريض.

وتطرقت إلى التحديات التي تواجه القسم والمتمثلة في نقص الكوادر العاملة وخاصة التمريض والذي يؤدي ذلك إلى زيادة ضغوطات العمل، بالإضافة لوجود نقص في بعض الأجهزة الطبية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ضخ العلاجات الوريدية.

ودعت د. عابد ذوي الأطفال إلى ضرورة مراجعة قسم الحضانة في حال ظهور صفار " يرقان " عند الطفل، أو ارتفاع درجة الحرارة أو صعوبة التنفس أو قلة الرضاعة، كما وشددت على منع اعطاء الطفل الرضيع أي علاجات بدون استشارة الطبيب المختص بالمواليد، مع ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالأطفال المواليد بهدف زيادة الوعي لدي الجمهور.