"الصحة" تطلق فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

غزة - الرأي

أطلقت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، فعاليات احياء اليوم العالمي للصحة النفسية للعام 2022، تحت شعار "اجعل الصحة النفسية والرفاهية للجميع أولوية عالمية".

وأكد الوكيل المساعد بالوزارة د. عبد اللطيف الحاج خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة بمشاركة واسعة من مقدمي الخدمات الصحية بوزارة الصحة والمؤسسات الشريكة الأهلية والدولية، أن الوزارة بصدد الإعلان عن إطلاق جائزة لأفضل عمل توعوي للصحة النفسية في قطاع غزة.

وقال الحاج، إن الوزارة تقدم خدمات الصحة النفسية وتدعمها وفق توجيهات اللجنة الوطنية للصحة النفسية، والتي يشارك فيها كافة مقدمي الخدمة، لضمان سلامة أبناء شعبنا وتقديم الخدمة على نحو سليم، وذلك في ظل التحديات التي يواجهونها من مشاكل البطالة والتعرض للعدوان المتكرر والحصار.

من جهته، ذكر مدير عام الصحة النفسية د. جميل سليمان، أن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية تتضمن العديد من الأنشطة التوعوية والعلمية والإعلامية وتستهدف شرائح واسعة من المجتمع المحلي.

وبيّن سليمان، أن إدارته أولت الملف اهتماما بالغا، مشيرا إلى تدريب مئات الكوادر على برنامج رأب الفجوة، وإطلاق البود الفلسطيني للطب النفسي، وتطوير مجموعة من البروتوكولات العلاجية، ونظام إحالة وطني، وأدلة عمل وسياسات وإجراءات للعاملين في المجال النفسي، إضافة الى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للطواقم الصحية والعاملين خلال الكوارث والأزمات.

ولفت إلى إعداد استراتيجية الصحة النفسية للأعوام الثلاثة القادمة للوقاية من الإدمان، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إصدار قانون صحة نفسية ينظم الخدمات والحقوق.

وشدد سليمان، على استمرار الجهود لتحقيق مفهوم الصحة النفسية للجميع من خلال تقديم خدمات وقائية وعلاجية تأهيلية مبنية على الدليل كما تلتزم بالسعي بالتطور المستمر للخدمات التي تواكب التطورات العلمية.

وأعلن عن تدشين المركز الوطني للعلاج النفسي والتأهيل العام القادم، والذي سيشكل إضافة نوعية في إطار تقديم خدمات الطب النفسي في غزة.