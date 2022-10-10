وكالة الرأي الفلسطينية عيادة خانيونس تُقدم أكثر من ألف خدمة طبية خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تُنفذ سلسلة فعاليات دعوية وكالة الرأي الفلسطينية الجنايات الكبرى تصدر حكمًا بالإعدام شنقًا لتاجر مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية "مجمع عدوان" يُقدم أكثر من 45 ألف خدمة طبية خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تشدد على محاربة مكاتب السفر العشوائية وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الإدارية بالصحة تصدر تقريرها الثلاث أرباع لعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية هنية يلتقى مروان الغانم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تطلق فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية وكالة الرأي الفلسطينية حضانة مستشفى النصر تستقبل أكثر من 1500 مولود خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من القدس
أخبار » الأخبار الحكومية

هنية يلتقى مروان الغانم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:21

هنية يلتقى مروان الغانم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
هنية يلتقى مروان الغانم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

الكويت- الرأي

التقى عبد السلام هنية مساعد الامين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الاستاذ مروان الغانم، صباح اليوم الاثنين في مكتبه بدولة الكويت.

وشكر هنية  مروان الغانم على مواقفه الأصيلة بدعم المشاريع التطويرية بفلسطين عامة وغزة خاصة، وكان آخرها منحة ٢٥٠ مليون دولار لاعادة اعمار غزة بعد حرب ٢٠١٤.

وعرض شرحاً مفصلاً عن الوضع الرياضي والشبابي، والبنية التحتية الرياضية، داعيا بدعمها من خلال الصندوق الكويتي.

كما واثنى هنية على موافقة الصندوق الكويتي لمشروع بناء مقر نادي خدمات النصيرات الذي سيتم تنفيذه قريبا .

من جانبه أكد الغانم، ان الكويت ستبقى داعمة للشعب الفلسطيني،  قائلا ان مايتم تنفيذه من مشاريع في فلسطين هو مفخرة لنا وجزء من الواجب العربي تجاه دعم القضية الفلسطينية.

هنية يلتقى مروان الغانم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 311238767_2625560280907728_1399578054173068862_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟