هنية يلتقى مروان الغانم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

الكويت- الرأي

التقى عبد السلام هنية مساعد الامين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الاستاذ مروان الغانم، صباح اليوم الاثنين في مكتبه بدولة الكويت.

وشكر هنية مروان الغانم على مواقفه الأصيلة بدعم المشاريع التطويرية بفلسطين عامة وغزة خاصة، وكان آخرها منحة ٢٥٠ مليون دولار لاعادة اعمار غزة بعد حرب ٢٠١٤.

وعرض شرحاً مفصلاً عن الوضع الرياضي والشبابي، والبنية التحتية الرياضية، داعيا بدعمها من خلال الصندوق الكويتي.

كما واثنى هنية على موافقة الصندوق الكويتي لمشروع بناء مقر نادي خدمات النصيرات الذي سيتم تنفيذه قريبا .

من جانبه أكد الغانم، ان الكويت ستبقى داعمة للشعب الفلسطيني، قائلا ان مايتم تنفيذه من مشاريع في فلسطين هو مفخرة لنا وجزء من الواجب العربي تجاه دعم القضية الفلسطينية.