"مجمع عدوان" يُقدم أكثر من 45 ألف خدمة طبية خلال سبتمبر

غزة- الرأي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 45 ألف و425 خدمة طبية خلال سبتمبر الماضي عبر مستشفياته وعياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 9558 حالة للمواطنين منهم 3277 حالة من حملة التأمينات العسكرية و6281 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير إلى أن قسم المختبر قدم الخدمة لـ 39858 حالة في فيما قدم قسم الأشعة في المجمع 2173 خدمة، كما قدم قسم العلاج الطبيعي الخدمة لـ 942 حالة.

ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 257 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، فيما سجلت حالات الولادة في المجمع 439 حالة ولادة ،فيما قدمت أقسام التمريض قدمت الخدمة لـ 1755حالة.

يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية، كما يضم أقسام الأعصاب والصدرية وقسم المناظير والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة وقسم العلاج الطبيعي للأطفال، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.