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وتكرم المشاركات في دورة تأهيل سند

أوقاف غزة تُنفذ سلسلة فعاليات دعوية

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:53

أوقاف غزة تُنفذ سلسلة فعاليات دعوية
أوقاف غزة تُنفذ سلسلة فعاليات دعوية

غزة- الرأي


نفذ قسم العمل النسائي بمديرية أوقاف غزة "25" درساً وعظياً، و"5" أسابيع دعوية، استهدفت الأماكن العامة والمساجد، بهدف تثقيف النساء والفتيات بسيرة رسول الله صلي الله عليه وسلم، بمشاركة لفيف من الداعيات والواعظات.


وأوضحت رئيس القسم أ. تغريد مريش أهمية تنفيذ الدروس والمحاضرات الوعظية التي تهدف للتعرف علي سيرة وحياة رسول الله، والتخلق بأخلاقه والتحلي بصفاته الكريمة، منوهةً أن سيرة رسول الله يجب أن يتعلمها جميع المسلمين والاقتداء بها وتطبيق سنته المشرفة.


وفي سياق آخر كرم قسم العمل النسائي بالمديرية كوكبة من المحفظات المشاركات في دورة "تأهيل سند"، بهدف الارتقاء بالتعليم في المجال القرآني.
 

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