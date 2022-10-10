عيادة خانيونس تُقدم أكثر من ألف خدمة طبية خلال سبتمبر

خان يونس- الرأي

قدَّمت عيادة خانيونس التخصصية التابعة للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في المحافظة الجنوبية 1340 خدمة طبية خلال شهر سبتمبر الماضي عبر أقسامها المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن عيادة خانيونس التخصصية عبر أقسامها المختلفة استقبلت 1340 حالة للمواطنين منهم 995 حالة من حملة التأمينات العسكرية.

وأشار إلى أن قسم الصيدلة بالعيادة صرف 336 وصفة طبية وأن أقسام التمريض تعاملت مع 198 حالة، كما استقبل قسم البصريات 170 حالة قدَّم خلالها 340 خدمة، فيما قدم قسم الأسنان 451 خدمة.