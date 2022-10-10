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العمل وشركة جوال تبحثان تعزيز التعاون المشترك

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:07

العمل وشركة جوال تبحثان تعزيز التعاون المشترك
العمل وشركة جوال تبحثان تعزيز التعاون المشترك

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين اليوم الإثنين 10/10/2022م، وفد من شركة جوال، لبحث تعزيز التعاون المشترك.

ورحب م. الغصين بوفد الشركة المتمثل في مدير المبيعات أ. شادي ناصر، ومدير حسابات الشركات أ. محمد الريس، ومدير دائرة العناية بالزبائن بالشركة، أ. رمزي أبو عنزة، ومدير الحسابات أ. شادي السقا، وكان في استقبالهم أيضاً أ. أيمن أبو كريم رئيس وحدة التعاون الدولي وأ. منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام.

وأكد الغصين على أهمية العلاقة المشتركة بين الوزارة وشركة جوال منذ تأسيسها، مشيداً بالتعاون بين المؤسستين في المجالات المختلفة وذلك ضمن سياسة الوزارة في التكامل مع مؤسسات الوطن، مشيداً بدور الشركة وإسهامها في دعم كافة قطاعات المجتمع.

بدورها، عبر عن سعادته بالزيارة، مؤكداً أن الشركة ستبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم قطاع الخريجين والمهنيين.

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