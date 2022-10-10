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أوقاف الشمال تنظم المخيم العلمي الأول "الإمام القرضاوي بدر العلماء"

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:04

أوقاف الشمال تنظم المخيم العلمي الأول "الإمام القرضاوي بدر العلماء"
أوقاف الشمال تنظم المخيم العلمي الأول

غزة- الرأي
نظمت مديرية أوقاف الشمال المخيم العلمي الأول بعنوان "أولوا الألباب – الإمام القرضاوي بدر العلماء، بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ومدير المديرية د. مرسي سلمان، ومشاركة واسعة من العلماء والدعاة.

وأكد الأغا على مكانة الإمام القرضاوي العظيمة والكبيرة، بين كافة الشعوب والعربية والإسلامية، خاصة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده الذي لطالما دافع عنه الإمام القرضاوي، مشيراً إلى دوره في تقديم نموذج مشرف للعالم أجمع بعدم الاستجابة لضغط الحكام ونصرة المظلوم في استرداد حقه.

وأوضح أن تنظيم المخيم العلمي يأتي وفاءً لمسيرته الطيبة في رفع أشرعة العلم والقيم والمبادئ الإٍسلامية في العالم العربي والإسلامي، مستعرضاً أبرز مراحل حياة الإمام القرضاوي في نصرة القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.
من جانبه لفت مرسي إلي أن المخيم العلمي يحمل اسماً وعنواناً تفخر فيه الأمة العربية والإسلامية، والذي سخر جلّ حياته ووقته في نشر قيم التسامح والتعالي علي الجراح وتوجيه السهام نحو أعداء الأمة الذين يعيثون فساداً وخراباً، مبيناً أن الإمام بقي حتي آخر لحظة من حياته يدعو إلي نصرة الشعوب المستضعفة لنيل حريتها وكرامتها.

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