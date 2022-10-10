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"الشباب والثقافة" تزور المراكز الفائزة بمسابقة أفضل مركز شبابي

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:08

"الشباب والثقافة" تزور المراكز الفائزة بمسابقة أفضل مركز شبابي

غزة- الرأي


نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الاثنين، سلسلة زيارات على المراكز الشبابية الفائزة في مسابقة أفضل مركز شبابي للعام 2022 الناشطة في المحافظة الوسطى ومحافظة حانيونس.
وضم الوفد رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للشباب الأستاذ جمال العقيلي، وتم زيارة مركز سواعد الشبابي، ومركز زينة، ومركز وطن، ومركز شباب الأمة، ومركز بناء الشبابي، ومركز وتين.
وأشاد محيسن بعمل المراكز الشبابية ودورها المهم في دعم الشباب الفلسطيني، وتنفيذ مبادرات وبرامج متنوعة تستهدف كافة شرائح المجتمع، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل وتعزيز الشراكة بين الهيئة والمراكز الشبابية للإرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات التي تقدم للشباب الفلسطيني وزيادة أعداد الفئات المستهدفة والمستفيدة من تلك الخدمات.
بدورهم، عبر رؤساء المراكز الشبابية التي تمت زيارتها، عن سعادتهم بالزيارة، وجرى خلال اللقاءات استعراض البرامج والأنشطة المتنوعة التي تقدمها المراكز في المجالات التدريبية والمهنية والعمل الحر والأنشطة التطوعية والثقافية، وأكدوا على استعدادهم لتنفيذ برامج مشتركة ومميزة تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة.
وأعلنت الهيئة نهاية الشهر الماضي خلال حفل إختتام المسابقة عن المراكز الفائزة بالمراكز العشرة الأولى في المسابقة، وجاءت على النحو التالي: المركز الأول مركز سواعد الشبابي، المركز الثاني مركز شباب الأمة، المركز الثالث مركز وطن الشبابي، وجاء في المركز الرابع حتى العاشر على التوالي: مركز المشروع الخيري، ومركز وتين، ومركز بناء، ومركز نور الحياة، ومركز ابن سينا، ومركز زينة، ومركز حضارة.

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