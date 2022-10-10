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إعلان مهم للأجانب والمغتربين الوافدين عبر معبر رفح البري

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:24

غزة - الرأي:

طلبت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، الأجانب والمغتربين، الوافدين لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية.

ودعتهم للحصول على "رقم زائر" خلال 48 ساعة من وصولهم، وذلك من خلال التوجه لمقر الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية – الشق المدني (تل الهوا)، مع اصطحاب الأوراق الثبوتية اللازمة:

صورة جواز السفر "ملونة".

صورة شخصية (عدد 2).

صورة هوية الكفيل للأجنبي.

كما نوهت للوافدين المتواجدين حالياً في غزة، والذين لم يستكملوا إجراءات دخولهم حتى اللحظة، بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية، مع العلم بأن الوافد لن يتمكن من مغادرة القطاع إلا بعد الحصول على "رقم الزائر".

 

 

 

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