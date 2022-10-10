السياحة: توصيات بتدشين طوابع بريدية تحمل صور المواقع الأثرية

غزة- الرأي

عقد اجتماع بين وفد من العلاقات العامة وزارة السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس لجنة طوابع البريد أ/منذر الكراز لمناقشة تدشين طوابع بريدية تحمل صور لتاريخ فلسطين ومواقعها الأثرية.

وبين كراز إن الطوابع البريدية التي جرى التوافق عليها تتضمن صوراً أثرية كجرار فخار من مختلف العصور التاريخية، وعملات نقدية مستخرجة من المواقع الأثرية، وصور تجسد المواقع الأثرية، ونماذج أزياء من التراث الفلسطيني، وأيقونات لبوابات فلسطين.

وأضاف إلى أنه تم التوافق على اعداد بطاقات تذكارية " بوست كارت" عن المواقع الأثرية كمتحف قصر الباشا، وموقع تل أم عامر، وقلعة برقوق بخان يونس.

ومن المقرر أن يتم تدشين الطوابع البريدية فى الفترة القادمة بحضور قيادة العمل الحكومي وباحتفالية وطنية.