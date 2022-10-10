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العلاقات العامة للمالية تنظم يوما للتعايش مع وحدة التخطيط

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:43

غزة- الرأي

واصلت وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة المالية تنظيم أيام التعايش مع إدارات الوزارة، حيث زارت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي، للاطلاع على مهامها وإنجازاتها.

وقال مدير الوحدة أ.عمرو الراعي إن أيام التعايش التي تنظمها وحدة العلاقات العامة والإعلام تهدف إلى تعزيز الجمهور الداخلي والاطلاع على آليات عمل الإدارات، مشيرا إلى أن وحدته تحرص على تعزيز التنسيق مع إدارات الوزارة بما يساهم في تجويد الخدمات.

ورحب القائم بأعمال مدير عام وحدة التخطيط د. محمود مهاني بوفد العلاقات العامة، مشيداً بدور الوحدة في تحسين صورة الوزارة وتعزيز حضورها بوسائل الإعلام، مشددا على ضرورة تظافر الجهود لتحسين الأداء المؤسسي.

وقال مدراء الدوائر بالإدارة إن مسؤولية الإدارة كبيرة حيث تشرف على تطوير الأداء المؤسسي وكوادر الوزارة بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، موضحين أهمية التعاون مع إدارات الوزارة لتحسين بيئة العمل وإعداد خطط الوزارة.

 وخلال يوم التعايش استمعت وحدة العلاقات العامة والإعلام لاقتراحات الموظفين التي تساهم في تجويد الخدمات والتخفيف عليهم.

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