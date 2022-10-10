"صلح الوسطى" تعقد اجتماعها الدوري لمتابعة سير العمل

الوسطى- الرأي

عقدت محكمة صلح الوسطى اجتماعها الدوري لمتابعة سير العمل في المحكمة والارتقاء بالجانب الإداري والفني للمنظومة القضائية بهدف تذليل العقبات وتطوير العمل القضائي بحضور رئيس المحكمة القاضي رشدي أبو سيدو والأستاذ سالم قشطة ورئيس القلم الأستاذ محمود المزين ورئيس قسم الجزاء الأستاذ عبد الله تيم.

تناول الاجتماع عدة موضوعات طرحت على جدول الأعمال، والتي كان أهمها سبل تعزيز التعاون المشترك بين أركان العدالة لارتقاء البيئة القضائية وتجويد العمل.

وعلى صعيد آخر أجرت محكمة صلح الوسطى زيارة تفقدية لنظارة مركز شرطة النصيرات، لمتابعة أحوال الموقوفين والتأكد من سلامة إجراءات توقيفهم وعرضهم على المحكمة وتم الاستماع للملاحظات والشكاوى من قبل الموقوفين، وتم التأكيد على ضرورة معالجة تلك الملاحظات وإنهاء الشكاوى وفقا للقانون.