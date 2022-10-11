وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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11 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:23
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم:
مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين
08:54علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
08:50خدمات النصيرات يفوز على غزة الرياضيّ ويتساويان في رصيدهما
08:49دوري أبطال أوروبا: ميسي يغيب عن مواجهة بنفيكا
08:44تناول الأسماك البحرية يزيد من مقاومة الإجهاد
08:42رائحة الجسم الكريهة قد تكون عارضا لأربعة أمراض مهددة للحياة
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