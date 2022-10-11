أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم:

08:50خدمات النصيرات يفوز على غزة الرياضيّ ويتساويان في رصيدهما

08:54علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون

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