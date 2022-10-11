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اللواء صلاح يعزز التعاون المشترك مع رئاسة جامعة الأزهر

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:32

اللواء صلاح يعزز التعاون المشترك مع رئاسة جامعة الأزهر
اللواء صلاح يعزز التعاون المشترك مع رئاسة جامعة الأزهر

غزة- الرأي

 أكد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح :"أننا نثّمن دور المؤسسات التعليمية ونعزز حالة الأمن فيها بهدف توفير بيئة آمنة ومطمئنة للمسيرة التعليمية ". 

جاء ذلك، خلال استقبال اللواء صلاح وفداً من رئاسة جامعة الأزهر بغزة ضم الأستاذ الدكتور محمد شبير نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية, الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي عميد شئون الطلبة, والأستاذ باسل حلس مدير دائرة الأمن والحراسات, بحضور مدير إدارة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات العميد رأفت سلامة, ومدير شرطة أمن الجامعات العقيد ماهر السلطان .

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقة بين الشرطة ورئاسة الجامعة , وكافة مكوناتها من خلال تعزيز الشراكة والتعاون في حل الإشكاليات والقضايا المتعلقة بالطلبة داخل الجامعة وتنظيم اللقاءات التوعوية تجاه القضايا المجتمعية.

وفي هذا الصدد أكد اللواء صلاح " أن الشرطة تقوم بواجبها الوطني تجاه كافة مكونات المجتمع عبر تعزيز الأمن والسكنية العامة بما يساهم في تحقيق السلم المجتمعي".

وأوضح اللواء صلاح أنه تم الإيعاز لإدارة الشرطة المجتمعية لتمارس دورها جنباً إلى جنب مع شرطة أمن الجامعات لحل القضايا والإشكاليات داخل أسوار الجامعة, بما يحقق الأمن والاستقرار ومعالجة كافة الإشكاليات وضمان بيئة عمل وتعليم آمنيين.

من جانبه أشاد الأستاذ الدكتور محمد شبير نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية بالجهد الذي تقوم به الشرطة ممثلة بادارة الحراسات وأمن المؤسسات, معرباً عن استعداد رئاسة الجامعة تقديم خداماتها تجاه الشرطة عبر عقد وتنظيم الدورات القانونية للضباط والأفراد في الإدارات التخصصية وما يخص جهاز الشرطة .

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