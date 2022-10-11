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محكمة بداية شمال غزة تعقد اجتماعًا مشتركًا مع المحامين

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:57

محكمة بداية شمال غزة تعقد اجتماعًا مشتركًا مع المحامين
محكمة بداية شمال غزة تعقد اجتماعًا مشتركًا مع المحامين

غزة- الرأي

عقد رئيس محكمة بداية شمال غزة القاضي أنس أبو ندى اجتماعًا مشتركًا مع مجموعة من المحامين، وذلك بحضور كل من رئيس دائرة التنفيذ القاضي أحمد عطا الله، ورئيس محكمة صلح شمال غزة القاضي نور الدين المدهون.

افتتح أبو ندى الاجتماع مُرحبًا بالحضور، ومؤكدًا على أهمية العلاقة بين المحكمة والمحامين كأحد أقطاب العدالة، وأثنى على المحامين وجهودهم في تطبيق القانون.

وفي السياق، أوضح أبو ندى بأن الهدف من هذا الاجتماع هو الاطلاع على الإشكالات التي تعترض سير عمل المحامين، وإيجاد الحلول لهذه الإشكالات والعمل على إنهائها، وذلك من أجل تجويد العمل القضائي والارتقاء بمرفق القضاء.

كما أشار المجتمعون إلى بعض المعيقات التي تواجه العمل في مجمع محاكم الشمال وسبل تذليلها لتحقيق العدالة الناجزة.

من جهته، أكد أبو ندى على سياسة الباب المفتوح لحل أي إشكالية أو أي اقتراح يصب في مصلحة العمل سواء للمحامين أو المواطنين في ظل سياسة المجلس الأعلى للقضاء نحو استقبال أية ملاحظات تهدف لتجويد العمل القضائي بما يخدم العدالة ويحقق أهدافها.

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