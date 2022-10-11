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الصحة: تنمية القوى البشرية تفتتح دورة إعداد مدربين TOT

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:03

الصحة: تنمية القوى البشرية تفتتح دورة إعداد مدربين TOT
الصحة: تنمية القوى البشرية تفتتح دورة إعداد مدربين TOT

غزة- الرأي
افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة إعداد مدربين TOT والتي تستهدف نخبة من المدربين وذوي المناصب الإشرافية بوزارة الصحة.

وخلال لقائه بالمشاركين أكد مدير عام تنمية القوى البشرية د.عبد السلام صباح أن برنامج اعداد مدربين من البرامج التدريبية الممتدة التي تنفذها الإدارة وهو فرصة للتعلم واكتساب مهارات التدريب باحترافية ومهنية ونحن بحاجة لتوظيف هذه الخبرات والاستفادة من تجربة الكوادر المشاركة، معربا عن استعداد إدارته لتقديم كافة الدعم بكل ما تملك الادارة من موارد، مقدما شكره لمدربي الدورة كل من د جيهان حلس، ا. محمود ابو شر.

وأوضح مدير دائرة التدريب ا.رأفت محيسن ان البرنامج يهدف لبناء قدرات الكوادر الإشرافية وتطوير مهاراتهم في مجال التدريب بما يلبي الاحتياجات التدريبية في المجالات المتعددة داخل مراكز وزارة الصحة، داعياً من المتدربين الحصول على أقصى استفادة لنستطيع البناء على هذه الدورة لما هو أفضل ولنشر ثقافة التدريب.
كما وأشار ا. محيسن إلى أنه جاري تطبيق برنامج اعتماد المدربين ليكون أحد متطلبات برنامج التدريب.
من جهتها، أوضحت مدربة الدورة د. جيهان حلس أن الحقيبة التدريبية تمزج بين المعرفة والمهارة في مجال التدريب وتسعى لتوضيح مفاهيم التدريب واكتساب المشاركين مهارات عالية تقوم على المشاركة الفاعلة من المتدرب حيث يتدرج المتدرب ليصل لمرحلة التدريب الاحترافي في فترة وجيزة، مشيرةً إلى أنَ مميزات الدورة تكمن في أنها تجمع بين الإطار المعرفي والتطبيق العملي من خلال عمل المجموعات داخل الدورة بواقع 21 ساعة تدريبية، ويُختتم التدريب بمشروع تخرج تطبيقي لإعداد وإدارة جلسة تدريبية لكل متدرب بواقع خمس ساعات تدريبية .
وتشمل الحقيبة مفاهيم التدريب وكيفية تقدير ودراسة الاحتياجات التدريبية ونظريات التدريب الحديثة وفن تقديم العروض، وأنواع المدربين والطرق التربوية الحديثة للتعامل مع أنماط المتدربين وسلوكياتهم، تقنيات التدريب وتهيئة البيئة التدريبية الجاذبة.

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