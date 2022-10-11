الإسعاف والطوارئ تجتمع لتعزيز خدماتها والعلاقة بين مقدمي الخدمة

غزة-الرأي

بحثت اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ دراسة عمل مناورة خلال عام 2023 لفحص مدى الجهوزية والتنظيم في توزيع مركبات الإسعاف حسب التوزيع الجغرافي، جاء ذلك خلال اللقاء الذي ضم مدير وحدة الإسعاف والطوارئ ا. اياد زقوت وممثلي الهلال الأحمر الفلسطيني والخدمات الطبية العسكرية، وجهاز الدفاع المدني ورؤساء الأقسام في الوحدة.

وأثنى مدير وحدة الإسعاف والطوارئ أ. اياد زقوت على الجهد المشترك لوحدات الإسعاف، مشيرا الى متابعة ملف تحديث بيانات الموظفين ومركبات الإسعاف ومدى جهوزية كل جهة، ومتابعة سير العمل لدى جميع الأطراف من أجل التعاون والتنسيق الكامل لخدمة اهلنا في قطاع غزة.