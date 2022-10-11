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بمناسبة المولد النبوي الشريف

"الشباب والرياضة" يوزع الحقيبة المدرسية على ٤٤ ناديا

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:33

"الشباب والرياضة" يوزع الحقيبة المدرسية على ٤٤ ناديا

غزة- الرأي

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تحت رعاية مساعد أمين عام المجلس عبد السلام هنية، وبمناسبة المواد النبوي الشريف، مشروع توزيع الحقيبة المدرسية على أندية المحافظات الجنوبية وشملت المرحلة الثانية أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة وعددها ٤٤ ناديا، وكانت المرحلة الأولى لأندية الدرجة الممتازة.

وتم توزيع الحقيبة في صالة سعد صايل بغزة لأندية غزة والشمال، ولأندية المحافظة الوسطى في صالة حين سلامة بالنصيرات، ولأندية خان يونس ورفح في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس.

ويأتي تنفيذ المشروع لدعم الأندية ومساندة الطلاب من اللاعبين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية، وتشجيع اللاعبين من الطلاب ومنتسبي الأندية.

ويمثل المشروع أحد مشاريع الدعم المتواصل للأندية والقطاع الرياضي ومنها المنحة المالية ومكافٱت أبطال الموسم الرياضي وتطوير مرافق الأندية.

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