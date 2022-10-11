"الاقتصاد" تشارك في افتتاح اسبوع المنتج الوطني "أرض الخير"

غزة-الرأي

شاركت وزارة الاقتصاد في إفتتاح اسبوع المنتج الوطني "أرض الخير" الذي تنظمه شركة كير فور للخدمات التجارية على ارض مول كير فور بمدينة غزة.



بدوره، قال د. أسامة نوفل مدير عام التخطيط والسياسيات بالوزارة، ان الوزارة تشجع إقامة مثل هذه المعارض والذي ينسجم مع سياسة الوزارة في حماية ودعم المنتجات المحلية، ولتشجيع المواطن الفلسطيني في الاقبال على شراء المنتجات المحلية وتغيير ثقافة المستهلكين نحو المنتجات التي تصنع في قطاع غزة.



وأوضح نوفل ان المنتجات المحلية تتمتع بجودة عالية تضاهي المنتجات المستوردة وبأسعار جيدة مناسبة للجميع، وان هذا المعرض هو تجربة عملية لإجراءات الوزارة في الاعتماد على السلع المحلية داعياً الجميع الي زيارة المعرض وشراء المنتجات التي ستعود على تشغيل المزيد من الايدي العاملة والحد من نسب البطالة وفتح افق كبير للمصانع التي أغلقت بسبب الحصار على قطاع غزة.

