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التنمية الإجتماعية وعيادة الوكالة بالنصيرات تبحثان التعاون المشترك

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:59

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غزة-الراي
استقبل مركز تمكين المرأة و المجتمع النصيرات التابع لوزارة التنمية الإجتماعية , وفدا من عيادة الوكالة غرب النصيرات , لبحث سبل التنسيق و التعاون المشترك.


بدورها، استقبلت مدير المركز ا.نعيمة سويدان الوفد الزائر و الذي تمثل بالدكتور عمر شاهين و الاخصائيين المرافقين له ، مرحبة بهم ، شاكرة لهم جهودهم السابقة مع المركز و بحثت معهم سبل التنسيق و العمل المشترك فيما يخص الندوات الصحية و النفسية و العمل المشترك في أكتوبر الوردي
.
وأكدت سويدان  أن اللقاء جاء بهدف تعزيز التعاون في إطار التنسيق و التشبيك و بهدف تقديم الخدمة الافضل لجمهورنا الكريم .


من جانبه شكر د.عمر شاهين المركز على حسن الاستقبال و التعاون و توفير سبل العمل المشترك ، مؤكدا أنهم بصدد تنفيذ مجموعة من الندوات الصحية فيما يخص مرضى السكر و الضغط ،اضافة إلى ندوات نفسية بالمركز .
 

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