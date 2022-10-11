الصحة تواصل لقاءاتها لدراسة مشروع قانون الصحة النفسية

غزة-الرأي

ناقشت لجنة دراسة مشروع قانون الصحة النفسية خلال لقائها الثالث دراسة وضع قانون صحة نفسية، وذلك بحضور مندوبي منظمة الصحة العالمية والنيابة العامة واستشاري الطب النفسي من الوزارة والجامعات وبحضور الشؤون القانونية وإدارة الإجازة والتراخيص بوزارة الصحة.

وأكد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة أ. سعيد البطة أنه تم تخصيص يوم كامل لسرعة دراسة ومناقشة مسودة المشاريع حيث تم الاطلاع على معظم فصول ونصوص المشروع.

وأوضح أ. البطة بأن اللجنة اطلعت على القوانين المتطورة لبعض الدول العربية في هذا الجانب، وكذلك لوائح دولية لإثراء هذا المشروع والخروج بمشروع كامل يلبي حاجة العمل وأي فراغ في هذا الجانب قبل عرضه على المجلس التشريعي للإقرار.

من جهته، أفاد مدير مستشفى الطب النفسي د.عبد الله الجمل أن هذا المشروع وبإقراره سيكون إنجاز كبير لمصلحة وحاجة العمل ويوفر الضمانة والحماية للمرضى وللطواقم الطبية.