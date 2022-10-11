وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية ومؤسسة إبداع توقعان اتفاق تنفيذ برنامج تدريبي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تواصل لقاءاتها لدراسة مشروع قانون الصحة النفسية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية وعيادة الوكالة بالنصيرات تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية حماس: تحرير الأسرى سيبقى على رأس أولوياتنا وكالة الرأي الفلسطينية عملية "شعفاط"..إهانة لمنظومة الاحتلال وحاضنة شعبية للمقاومة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تناقش عدة قضايا تتعلق بقطاع حماية الطفولة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تقدم مساعدة مالية طارئة لعدد من الحالات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تشارك في افتتاح اسبوع المنتج الوطني "أرض الخير" وكالة الرأي الفلسطينية السراج "ومؤسسة البركة الجزائرية يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" يوزع الحقيبة المدرسية على ٤٤ ناديا
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الاجتماعية ومؤسسة إبداع توقعان اتفاق تنفيذ برنامج تدريبي

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:35

111
111

غزة-الراي 
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة ومؤسسة إبداع للتدريب والتطوير عقد اتفاق تنفيذ مشروع البرنامج التدريبي "رفع الوعي الإداري والقانوني والمالي".


وحضر مراسم توقيع الاتفاق وفد وزارة التنمية الاجتماعية ممثلاً بالأستاذة ريم إسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي، والأستاذ وسام الحسني منسق البرنامج التدريبي من الوزارة والأستاذ عبد السلام وهبة مدير مؤسسة إبداع، والأستاذ عبد الرحمن صالحة رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية في المؤسسة


يذكر أن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية بما يحقق النهوض بالكادر العام.


هذا وقد بين أ. رياض البيطار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي أن البرنامج صمم من خلال تحديد الاحتياجات التي نفذت بداية العام مع كافة الادارات والوحدات ويستهدف كافة القطاعات والمستويات الادارية بهدف رفع قدرات العاملين بالمجالات الادارية والقانونية والمالية


من جانبها أوضحت أ.ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي أن البرنامج مكون من 12 دورة تدريبية بمعدل 144 ساعة تدريبية وبإجمالي متدربين 200 موظف من كافة القطاعات الادارية بالوزارة، ويعتمد البرنامج على عدد من المدربين الأكفاء كل في مجال تخصص الدورة المقترحة وسيتم تنفيذه خلال فترة 6 اشهر من تاريخ بداية العملية التدريبية
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟