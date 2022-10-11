التنمية الاجتماعية ومؤسسة إبداع توقعان اتفاق تنفيذ برنامج تدريبي

غزة-الراي

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة ومؤسسة إبداع للتدريب والتطوير عقد اتفاق تنفيذ مشروع البرنامج التدريبي "رفع الوعي الإداري والقانوني والمالي".



وحضر مراسم توقيع الاتفاق وفد وزارة التنمية الاجتماعية ممثلاً بالأستاذة ريم إسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي، والأستاذ وسام الحسني منسق البرنامج التدريبي من الوزارة والأستاذ عبد السلام وهبة مدير مؤسسة إبداع، والأستاذ عبد الرحمن صالحة رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية في المؤسسة



يذكر أن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية بما يحقق النهوض بالكادر العام.



هذا وقد بين أ. رياض البيطار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي أن البرنامج صمم من خلال تحديد الاحتياجات التي نفذت بداية العام مع كافة الادارات والوحدات ويستهدف كافة القطاعات والمستويات الادارية بهدف رفع قدرات العاملين بالمجالات الادارية والقانونية والمالية



من جانبها أوضحت أ.ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي أن البرنامج مكون من 12 دورة تدريبية بمعدل 144 ساعة تدريبية وبإجمالي متدربين 200 موظف من كافة القطاعات الادارية بالوزارة، ويعتمد البرنامج على عدد من المدربين الأكفاء كل في مجال تخصص الدورة المقترحة وسيتم تنفيذه خلال فترة 6 اشهر من تاريخ بداية العملية التدريبية

