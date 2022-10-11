مدير عام الشؤون الادارية يبحث تطوير عمل القومسيون الطبي

غزة-الرأي

بحث أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة آليات تطوير العمل في دائرة القومسيون الطبي والاطلاع على حجم الانجازات ومعيقات العمل فيها خلال لقاءه مع د.علاء المدهون مدير دائرة القومسيون الطبي ود.سامي أبو ناموس مدير دائرة شؤون الموظفين.

وناقش آلية عمل اللجان الصحية المشاركة بما يضمن تقديم خدمات صحية وإدارية لكافة المستفيدين بالشكل المطلوب موضحاً ان ذلك لم يكن يحدث لولا تضافر الجهود والعمل الدؤوب من أجل تقديم خدمة صحية متميزة. ودعا أ. حماد إلى مضاعفة الجهود وتحسين جودة الأداء للارتقاء بالعمل خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المواطن، وسرعة إنجاز معاملات الجمهور بجودة وكفاءة ويسر.