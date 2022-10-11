تربية الوسطى تنظم يوماً مفتوحاً ضمن فعاليات أسبوع المكتبات

الوسطى- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى يوماً مفتوحاً برعاية جمعية نوى للثقافة والفنون ضمن فعاليات أسبوع المكتبات المدرسية للعام الدراسي 2022- 2023م الذي يحمل شعار "مكتباتنا شراع .. ومناهجنا قلاع" بمنتزه البيارة التابع لجمعية نوى، واشتمل اليوم المفتوح على مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ركزت على أهمية المكتبات المدرسية ودور القراءة في رفعة ورقي الأمم بهدف نشر وغرس حب القراءة والاطلاع والبحث لدى الطلبة. حضر اليوم المفتوح كل من مدير عام التقنيات أ. مازن الخطيب ومدير الدائرة الفنية أ. محمد حمدان، و أ. عبد الخالق الفرا رئيس قسم المكتبات المدرسية، وأ. فرج السرحي رئيس قسم المكتبات الإلكترونية، ورئيس قسم التقنيات بالوسطى د. أحمد أبو سويرح ومشرفة المكتبات المدرسية أ. آمال شاهين، وأ. سائد البس ممثلاً عن جمعية نوى ومشاركة عدد من المدارس وأمناء المكتبات بالوسطى. مدير الدائرة الفنية شكر وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بالمكتبات وتفعيلها، و أشاد بجهود أمناء المكتبات في نشر ثقافة القراءة وحب الاطلاع والمعرفة بين الطلبة، وأكد على دور المكتبة المدرسية في نشر المعرفة والفكر التربوي بين الطلبة والمعلمين والمجتمع بشكل عام، وشكر حمدان جمعية نوى على ما تقدمه من دعم ومساعدة للمكتبات المدرسية وأكد على التعاون المستمر لخدمة الطلبة والمسيرة التعليمية. مدير عام التقنيات تحدث عن أسبوع المكتبات وأهميته وشكر جهود مديرية الوسطى وقسم التقنيات على جهودهم الكبيرة في تفعيل المكتبات المدرسية وجعلها منارة للعلم والمعرفة، وأضاف الخطيب بأن التعاون مع جمعية نوى هو تعاون مثمر وبناء يصب في مصلحة الطلبة والعملية التعليمية عبر ما قدمته الجمعية من دعم ورعاية لعدد من المكتبات المدرسية. رئيس قسم التقنيات د. أحمد أبو سويرح أوضح أن أسبوع المكتبات يهدف إلى تدريب الطلبة على الاستفادة من خدمات المكتبات الورقية والإلكترونية وتنفيذ مبادرات هادفة من قبل المعلمين والطلبة وأمناء المكتبات، وإبراز دور المكتبة في دعم وخدمة المناهج الدراسية، وأضاف أبو سويرح أن الأسبوع يتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات منها الإذاعة المدرسية، والحصص المكتبية، والمسابقات الثقافية، واللوحات والشعارات، واللقاءات التوعوية، واستضافة شخصيات ثقافية.