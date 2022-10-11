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عمل الشمال ولجنة السلامة المشتركة تجتمعان لتعزيز التعاون المشترك

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:06

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غزة-الراي
عقدت مديرية عمل شمال قطاع غزة، واللجنة الفنية المشتركة الخاصة بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، لقاءً يوم أمس الإثنين ، على مرحلتين في مقر بلدية بيت حانون ومقر بلدية بيت لاهيا، لبحث تعزيز التعاون المشترك.


جاء اللقاء بمشاركة أعضاء اللجنة الفنية المشتركة وهم، قسم التفتيش وحماية العمل في المديرية، وقسم السلامة والوقاية بجهاز الدفاع، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، ومباحث التموين، وقسم التفتيش والصحة وقسم الصناعات والحرف في بلدية بيت حانون وبلدية بيت لاهيا.


وناقش اللقاء ضرورة تفعيل ملف تراخيص الحرف ذات الخطورة العالية، وإشراك البلديات وكل المؤسسات الحكومية في إبداء الرأي الفني، إلى جانب تخصص يوم أسبوعياً لتنفيذ زيارات ميدانية مشتركة على الحرف عالية الخطورة.


وبحث اللقاء تزويد بلدية بيت حانون بالمشاريع الانشائية لكافة المؤسسات الحكومية لوضع إرشادات وتعليمات السلامة المهنية للعاملين والشركات العاملة، كما أكد على إشراك وزارة الصحة في إبداء الرأي الفني في موضوع ترخيص مصانع المواد الغذائية ووضع اشتراطات السلامة فيها.


وفي نهاية اللقاء قدم المشاركون، شكرهم للبلديات لمساهمتها في تعزيز العلاقات بين جميع الأطراف الحكومية وتقديم الخدمات المنوطة بها للجمهور على النحو المطلوب.
 

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