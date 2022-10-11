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"التعليم "تختتم تنفيذ دورة" اللغة العبرية المستوى الثاني"

11 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:07

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غزة-الراي 
اختتم المعهد الوطني للإدارة و التدريب بوزارة التعليم دورة ” اللغة العبرية المستوى الثاني" والتي استهدفت موظفي وزارةالزراعة، واستمرت الدورة ثلاثة شهور بواقع 50 ساعة تدريبية ، بحضور د. أحمد لافي مدير دائرة التدريب الإداري والقيادي في المعهد، وأ. نهى عوض الله رئيس قسم التدريب، و م. وائل ثابت مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الزراعة، وأ.سامي النخالة مدير دائرة التدريب بوزارة الزراعة، وأ.محمد الحلاق مدرب الدورة.


و أكد، لافي على أن وزارة التعليم تسعى دائما لتقديم خدماتها وتنويع وتجويد دوراتها وبرامجها التدريبية لمختلف العاملين في التعليم إضافة إلى تقديم التدريب للوزارات والمؤسسات الحكومية ، معربا عن سعادته على التعاون والتدريب مع وزارة الزراعة متمنياً للمتدربين الاستفادة والتوفيق.


من جهته ، رحب م. ثابت في كلمة له نيابة عن وكيل وزارة الزراعة بالحضور و الموظفين المشاركين في الدورة، مثنياً على جهودهم وتميزهم، مؤكدا أن الدورة تنسجم مع رؤية وزارة الزراعية الرامية إلى بناء قدرات الموظفين ورفدهم بالمهارات واللغات اللازمة.



بدوره ،شكر "النخالة" إدارة المعهد الوطني على تعاونهم الكبير ، من خلال اختتام دورتين في اللغة العبرية على التوالي لافتا إلى أن هناك دورة ثالثة ستبدأ الاسبوع المقبل ،استكمالاً لبرنامج دبلوم اللغة العبرية والذي سيحصل عليه الموظفين المشاركين بعد اجتياز امتحان مخصص في نهاية الدورة الثالثة.


وفي الختام تم تكريم القائمين على التدريب والمشاركين ومنحهم الشهادات.
 

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