المستشفى الأوروبي يطلق فعاليات البرنامج الوطني للتبرع بالقرنيات

غزة-الرأي

أعلن المستشفى الأوروبي عن إطلاق فعاليات البرنامج الوطني للتبرع بالقرنيات ، وذلك بعد الإعلان عن بدء البرنامج من قبل وزارة الصحة الفلسطينية بشهر أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز هذه الثقافة الهامة لدى المواطنين، والاسهام في انجاح البرنامج لما يشكله من إعادة الأمل للمرضى.

وقام المستشفى بتعليق يافطات ولوحات ارشادية على المداخل الحيوية تتضمن التعريف بالبرنامج وطريقة التبرع والإجراءات اللازم اتباعها والأثر الايجابي للتبرع بالقرنيات.

وكان مدير المستشفى د. يوسف العقاد قد استقبل الأسبوع الماضي، فريق من وحدة زراعة القرنيات، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.