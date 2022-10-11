تعليم شرق خان يونس ينفذ مناورة الإخلاء الآمن بمدرسة عيلبون الثانوية للبنات

غزة-الرأي

نفذ قسم الصحة المدرسية بمديرية شرق خان يونس مناورة "الإخلاء الآمن" بمدرسه عيلبون الثانوية للبنات، وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني، وحضر المناورة د. خليل النجار رئيس قسم الصحة المدرسية، وأ. أسامة عفيفة مشرف الصحة المدرسية، والرائد نور عصفور من الدفاع المدني.



وأكد النجار أن تنفيذ عملية الإخلاء الآمن للطلبة والعاملين تندرج ضمن خطة الوزارة والتي تهدف إلى تمكين طواقم المدرسة والطالبات على عملية الإخلاء في أوقات الطوارئ، وذلك باتباع قواعد السلامة والأمان خلال عملية الإخلاء، مشيرًا إلى أن هده الفاعلية تأتي في إطار خطة لجنة الطوارئ التي أطلقها قسم الصحة منذ بداية العام الدراسي2022، حيث يتم تأهيل وتدريب اللجان الفرعية بالمدارس على الجاهزية المثلى في حالة الطوارئ.



وخلال المناورة قدم الرائد نور عصفور التوجيهات والإرشادات التي يتطلبها هذا التمرين، وذلك من خلال محاضرة تحدث فيها حول كيفيه التعامل مع أي حدث، وآلية إخلاء الغرف الدراسية ومرافق المدرسة، ومن ثم توزيع المهام على المشاركين في التمرين.



واستعان الرائد عصفور برسومات كروكية خاصة بمناورة الإخلاء، وخطة هيكلية للمبنى، حيث تم تحديد المداخل والمخارج وساحات الاخلاء والتجمع، وخلال تنفيذ التمرين تم تطبيق مراحل خطة الإخلاء في مدة زمنية قياسية استغرقت دقيقة وأربعين ثانية فقط، وشارك في التمرين ما يقارب من 1000طالبة و50 معلمة وعاملًا بالمدرسة.

