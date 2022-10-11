"مُديريات الداخلية" تصدر أكثر من 173 ألف معاملة خلال الرُبع الثالث من 2022

غزة-الرأي

أصدرت مديريات الداخلية الخمس (غزة –الشمال – الوسطى-خانيونس – رفح) بوزارة الداخلية -الشق المدني 173 ألف و367 معاملة للمواطنين وذلك خلال الرُبع الثالث من العام الحالي، شملت إنجاز 37 ألف و120 معاملة مواليد ووفيات وسجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن مديريات الداخلية أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 68 ألف و930 معاملة هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف، وألف و357 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، فيما أتمت دائرة الجوازات 20 ألف و789 تمديد جوازات وملحقاتها، كما أنجزت دائرة الإقامات ألف و36معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت ألف و999 معاملة و26 ألف و882 معاملات تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديريات ألفين و539 معاملة تخص الجمعيات وتفتيش كتبة عرائض، وإصدار 6ألاف و483 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية 6 آلاف و232 معاملة سلمتها للمواطنين خلال تلك الفترة