التعليم يختتم بطولة السباحة المركزية للمرحلتين الأساسية العليا والثانوية

غزة-الراي

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للأنشطة الطلابية وبالتعاون مع إدارة الشرطة البحرية بغزة البطولة المركزية للسباحة للمرحلتين الأساسية العليا والثانوية للبنين على مستوى مدارس محافظات غزة، تحت شعار "أقصانا لا هيكلهم".



وحضر فعاليات اختتام البطولة التي أُقيمت على مسبح البحرية د. زياد ثابت وكيل الوزارة، والعقيد وائل أبو عبيد نائب مدير إدارة الشرطة البحرية، وأ. عبد الغني الشيخ مدير الدائرة الرياضية والكشفية، وأ. عبد الحليم صباح مدير مكتب الوكيل، وأ. بكر مرتجى رئيس قسم الأنشطة الرياضية، ورؤساء أقسام الأنشطة الطلابية في المديريات، وعدد من معلمي التربية الرياضية.



وأشاد ثابت بهذه البطولة النوعية التي تأتي ضمن خطة الوزارة في تطوير الرياضة المدرسية وإدخال ألعاب جديدة كالسباحة وتنمية قدرات الطلبة في هذا المجال، لافتاً إلى أن النجاح في الرياضة المدرسية بكافة تفرعاتها سيقود إلى النجاح في الرياضة الوطنية ورفع علم فلسطين في المحافل الدولية.



وقدّم وكيل الوزارة التهنئة للطلبة المشاركين والفائزين كما قدّم الشكر لجميع من ساهم في إنجاح البطولة من طلبة ومعلمين ومشرفين إضافة إلى إدارة الأنشطة وشكر خاص لوزارة الداخلية والشرطة البحرية على هذا التعاون المميز.



وفي ختام البطولة فاز فريق طلبة مديرية شمال غزة بالمركز الأول، وغرب غزة بالمركز الثاني في بطولة المرحلة الثانوية، وفي بطولة المرحلة الأساسية العليا فاز أيضاً فريق مديرية شمال غزة بالمركز الأول، وجاء فريق مديرية غرب غزة في المركز الثاني أيضاً.

