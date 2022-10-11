"مدرسة القسطل " أ" تنفذ نشاط لماذا نقرأ ضمن اسبوع المكتبات

غزة-الرأي

في نشاط مميز قام أصدقاء المكتبة في مدرسة القسطل الاساسية "أ" بتنفيذ نشاط لماذا نقرأ وجزء آخر قراءة حرة في فناء المدرسة ، ضمن فعاليات أسبوع المكتبات المدرسية وذلك بمشاركة ادارة المدرسة ممثله بمدير المدرسة حافظ العقاد ، ونائب المدير ماجد حلس والمرشد عمر البحيصى ،وإشراف ومتابعة قيم المكتبة نعيم حرارة وعدد من أصدقاء المكتبة من الطلبة .

بدوره ، أشاد مدير المدرسة بجهود قيم المكتبة نعيم حرارة المتواصله في خلق جو من الابداع والتفاعل بين الطلبة ومرتادي المكتبة المدرسية ، وتحفيزهم على القرأءه والاطلاع وتنمية الثقافة لديهم .

حيث تم سرد بعض القصص من بعض الطلاب ومناقشة ذلك مع مدير المدرسة ضمن فعاليات أسبوع المكتبات المدرسية تحت شعار مكتباتنا شراع ومناهجنا قلاع تأكيدا على دور القراءة والمطالعة في صقل شخصية الفرد، وكذلك رفضا لأسرلة المناهج الفلسطينية في القدس.



