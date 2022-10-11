زراعة خانيونس تنفذ ندوة ارشادية لمزارعي البستنة الشجرية

خانيونس- الرأي

نفذت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين في محافظة خان يونس، ندوة ارشادية لمزارعي البستنة الشجرية في منطقة "المواصي" غربي المحافظة.

وتحدث مهندسو الزراعة عن المعاملات الزراعية لمحصول الجوافة خلال فترة انتاجها وموسمها.

وتتطرق كل من "م.غسان عبدو " وم" كنعان العبادلة" عن استراتيجية وزارة الزراعة في الحفاظ على محصول الجوافة كما ونوعا، داعين إلى أهمية الحفاظ عليها، وذلك من خلال مكافحة الآفات التي تصيبها.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية فحص التربة والمياه بشكل دوري لتأثرها بالملوحة من اجل نجاح الموسم الزراعي.

بدورهم اشاد المزارعون بدور وزارة الزراعة في تقديم الارشادات الفنية للحفاظ على محصول الجوافة الذي يعاني العديد من المشاكل من أهمها ملوحة المياه.