"الفتوى والتشريع" يقدم (62) فتوى واستشارة قانونية خلال الربع الثالث للعام

غزة-الراي

أصدر ديوان الفتوى والتشريع التقرير الشهري له خلال الربع الثالث لعام 2022م ، موضحا أن الديوان أصدر (62) فتوى واستشارة قانونية .



وبيَن التقرير أنه تم صياغة ومراجعة وتدقيق (31) تشريع قبل الإقرار، ومراجعة وتدقيق (174) تشريع بعد الإقرار تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية، إلى جانب إصدار العدد (103) من "الوقائع الفلسطينية" الجريدة الرسمية لدولة فلسطين، وتم توزيع وبيع (463) إصدار من إصدارات ديوان الفتوى والتشريع.



واستعرض التقرير الأنشطة القانونية التي قام بها الديوان منها إعداد (22) مذكرة ودراسة قانونية وإعداد (9) تقارير وأبحاث قانونية، بالإضافة إلى المشاركة في (84) لجنة ولقاء قانوني، والمشاركة في (27) ورشة عمل متخصصة.



وأوضح التقرير أن الديوان قام بإعادة طباعة (71) عدد من أعداد الوقائع الفلسطينية إلكترونياً، مبيناً أنه تم فرز وتصنيف تشريعات بواقع (334) تشريع، وإضافة (26) من التشريعات والمطبوعات القانونية للموقع الإلكتروني الخاص بالديوان.



وأضاف التقرير العديد من الأنشطة المتخصصة في القيادة والتخطيط وتجويد الأداء والموارد البشرية والمالية، ونظم تكنولوجيا المعلومات.





