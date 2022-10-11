الصحة تفتتح مشروع توفير معدات طبية للعلاج الطبيعي بمجمع ناصر

خان يونس - الرأي

افتتحت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، مشروع توفير معدات طبية لقسم العلاج الطبيعي في مجمع ناصر الطبي بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بتمويل من حكومة اليابان.

وحضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الصحة المساعد د. عبد اللطيف الحاج، ورئيس قسم التنمية الاقتصادية في ممثلية اليابان لدى فلسطين ماساهيرو ماتسوي، ومدير عام مجمع ناصر الطبي د. عاطف الحوت، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والاعلام د. أشرف القدرة، وجمع من كوادر المجمع.

وعبر الحاج عن شكر وتقدير وزارة الصحة لليابان حكومة وشعبا والذين ارتبط اسمهم بعديد المشاريع الصحية الحيوية والتي ساعدت وبشكل كبير في تعزيز منظومة تقديم الخدمة والرعاية الصحية في قطاع غزة.

وأكد على أهمية المشروع الجديد والذي يأتي تلبية للحاجة الماسة في تطوير خدمات العلاج الطبيعي في مجمع ناصر الطبي.

وأوضح الحاج أن هناك العديد من عناوين الخدمة الصحية والتي نتطلع الى أن تشهد دعما مناسبا حتى تستطيع مواصلة تقديم خدماتها للمرضى .

بدوره، قال ماتسوي إن هذه الزيارة لمحافظة خانيونس بقطاع غزة تهدف للاحتفال بانتهاء هذا المشروع الممول من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).

وأضاف أنه تم تقديم منحة قدرها 87،426 دولار أمريكي إلى وزارة الصحة لتحسين الخدمة الطبية والوصول إلى قسم إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي في محافظة خانيونس من خلال إدخال معدات طبية جديدة ومساعدة المرضى الذين لم يتمكنوا من الحصول على خدمات طبية كافية خاصة في إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي.

وأكد ماتسوي على التزام اليابان الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.

وبين أنه منذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين لتصل الى ما يزيد عن 2.2 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال أصدقائَنا وشُرَكائَنا في الحكومةِ الفِلسطينية والمؤسسات الأهلية والبلديات والقطاع الخاص.