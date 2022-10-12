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سلطة الأراضي تناقش الخطة التشغيلية للإدارة العامة للمساحة

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:01

رئيس سلطة الأراضي يناقش الخطة التشغيلية للإدارة العامة للمساحة
رئيس سلطة الأراضي يناقش الخطة التشغيلية للإدارة العامة للمساحة

غزة- الرأي

 عقد رئيس سلطة الأراضي المستشارد. عماد الباز اجتماعاً مع الإدارة العامة للمساحة.

وناقش د. الباز الخطة التشغيلية للعام 2022 بحضور مدير عام الإدارة العامة للمساحة م. عمر زائدة وموظفي الإدارة و م. ميساء مقداد مدير وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

وقد أشاد رئيس سلطة بحسن سير العمل وقدرة الإدارة على إنجاز أعمالها بسرعة عالية، و استعراض الاجتماع الاعمال والمهام التي تقوم بها الإدارة من خلال دوائرها ومناقشة بنود الخطة التشغيلية لعام 2022 و النجاحات والاخفاقات ومعرفة المعيقات التي حالت دون تنفيذ الخطة وبحث الاجتماع أهمية الانتهاء من عملية افراز مشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود بالتعاون مع الإدارة العامة للأراضي والعقارات ووحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات .


كما شدد د. الباز على أهمية تدريب الموظفين خاصة المساحين وعقد دورات تدريبية متخصصة من أجل الارتقاء بالعمل وتطوير مهاراتهم ودعا د. الباز الى التعاون بين الموظفين للارتقاء بالعمل والنهوض بالدائرة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين .


وقد أكد م. عمر زايده مدير عام الإدارة العامة للمساحة على أهمية وضرورة تشجيع وتحفيز الموظفين من خلال منحهم علاوة المهنة والمخاطرة لما لها من أثر على دعم الموظفين وخصوصاً المساحين حيث انهم يبذلون جهد عالي في الميدان كما جرى الاتفاق على تعزيز المكاتب الفرعية والرئيسية لسلطة الأراضي بالموظفين والكوادر حسب إحداثيات عام 2023.
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