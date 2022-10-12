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المواصلات تنظم سلسلة محاضرات مرورية توعوية بالوسطى

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:07

المواصلات تنظم سلسلة محاضرات مرورية توعوية بالوسطى
المواصلات تنظم سلسلة محاضرات مرورية توعوية بالوسطى

الوسطى- الرأي
نظمت وزارة النقل والمواصلات سلسلة محاضرات توعوية في محافظة الوسطى، وذلك في مدرسة قيساريه الأساسية المشتركة في حجر الديك ومدرسة شهداء دير البلح في منطقة أبو العجين شرق دير البلح.

ويأتي ذلك  بهدف  تعزيز ثقافة الوعي المروري لدي الطلبة وللتخفيف من الحوادث المرورية ، وتأتي هذه البرامج التي تم افتتاحها بالتعاون والشراكة مع المعهد المروي التابع للشرطة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم ممثلة بالإدارة العامة للصحة المدرسية وجمعية فلسطين للسلامة المرورية  .

من جانبه أكد أ . ناهض الخطيب رئيس قسم الإرشاد المدرسي بوزارة النقل والمواصلات بأن هذه البرامج تأتي من أجل التقليل  من الحوادث المرورية في قطاع غزة، ضيفاً بأن هذه البرامج تأتي بالتعاون والشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشرطة المرور ووزارة التربية والتعليم وجمعية فلسطين للسلامة المرورية .

و شارك في المحاضرات التوعوية اليوم أ . زياد الرقب ونضال العبادلة من وزارة النقل والمواصلات والرائد خالد أبو مهدي من ضباط المعهد المروري التابع لوزارة الداخلية و ا . آية الدقي ممثلة عن جمعية فلسطين للسلامة المرورية . 

وأوضح الخطيب بأن هذا  المشروع سيستمر طيلة الفصل الدراسي الأول حيث سيتم من خلاله تنفيذ  محاضرات توعوية للطلبة حول السلامة المرورية  إلى جانب تدريبهم بشكل عملي على كيفية الاجتياز الآمن الطريق وتشكيل فرق مرورية في المدارس المحاذية للطرق الرئيسية ، وقد استفاد من هذا المشروع من هاتين المدرستين حوالى 500 طالب وطالبة .

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