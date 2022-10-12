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ضمن برنامج زيارات ذوي الأسرى..

دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:07

دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى
دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى

غزة- الرأي                  
زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى، أربع عائلات أسرى من محافظة رفح، وذلك ضمن برنامج الزيارات لذوي الأسرى، وقد شارك في الزيارة كل من الأخصائيين أ. ختام بكر أ. روند الحداد أ. بشار الحمايدة منسق أسرى محافظة رفح.

وأوضحت علا النباهين مدير دائرة الرعاية والإرشاد في الوزارة، أن تلك الزيارات تهدف إلى التواصل المستمر مع أهالي الأسرى، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية والنفسية، مشيرةً أنه تم زيارة عدد "145" أسرة منذ بداية العام 2022.

وتمثلت الجولة بزيارة عائلة الأسير يوسف توفيق حسين مسعود (42) عام والمعتقل منذ 2122003م والمحكوم 19 سنة ونصف.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير إبراهيم عادل شحادة الشاعر (27) عام، ومعتقل منذ 972015م ومحكوم 10 سنوات.

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسيرين حسن محمد عودة (26) والأسير حسين محمد أبو عودة (20) عام، واللذان تم اعتقالهما في عرض البحر أثناء عملهما في الصيد، في 3152022م وما زالوا موقوفين.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير عدي يوسف عبد المجيد المهموم (19) عام، والذي تم اعتقاله من خلال السلك الشائك، ومعتقل منذ 372022م وما زال موقوفا.

 

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