"خلة": موقع البريج الأثري يسهم بمعرفة عمران الحضارية الفلسطينية

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة السياحة والآثار د.محمد خلة خلال زيارته التفقدية لأعمال التنقيب الأولي، على أهميتها في تحديد الموقع وامتداداته فضلا عن إرشادها للطبقات الجيولوجية المعرفية للحضارات المتعاقبة علي ضفاف وادي غزة ، واسهامها بشكل كبير في استجلاء الشواهد العمرانية وماهية الموقع المكتشف .

وبين د خلة، أن الطواقم الفنية مستمرة وفق الخطة العلمية بحفر المجسات والتي بلغ عددها 15 مجس علمي أثرى وتستكمل مهامها للإفصاح عن المعرفة بالمقتنيات الأثرية ،واكتشاف الأسرار ومنح البيانات العلمية الكافية للدراسات التاريخية لموقع طور خابينة الأثري "البريج".

وأضاف خلة أن التنقيبات الحالية تزودنا بمعلومات وتفاصيل تاريخية عن الحضارات القديمة والأنثروبولوجي في غزة، والعلاقات التاريخية والإقتصادية بمحيطه الإقليمي القديم والمكانة لفلسطين عبر العالم، والتي سنوافيكم بتفاصيل عنها حال اتمام التنقيب وكشف أسرارها .

وبين وكيل الوزارة أن الإنسان الفلسطيني الأول شيد 4 مواقع استيطان علي ضفاف وادي غزة، وتشرف عليها الوزارة باعتبارها مواقع اثرية تجسد حضارة فلسطين منذ 5000 آلاف عام .

يشار إلى أن الوزارة تكرس جهودها في الحفاظ على الإرث التاريخي العريق وسمو الحضارة الفلسطينية، وحماية المواقع والمقتنيات الأثرية التي يتم اكتشافها وتعزيز المعرفة للمواطن بالهوية الفلسطينية .

يذكر أن موقع البريج التاريخي يضم مجموعة من الأرضيات الفسيفسائية وايقونات حيوانات تؤرخ للعصر البيزنطي ورسومات رائعة تجسد الحياة الاجتماعية، ومجموعة آخري من الأرضيات ذات الاشكال الهندسية الممتدة والمعالم والشواهد العمرانية للجدران الأثرية ومقتنيات فخارية وقوارير زجاجية وتيجان رخامية.

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