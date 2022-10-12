وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تتلف 270 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تكرم كوكبة من الحافظات لكتاب الله وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تخصص قطعتي أرض لإنشاء مدارس وكالة الرأي الفلسطينية "خلة": موقع البريج الأثري يسهم بمعرفة عمران الحضارية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحاصر وسط الخليل لتأمين اقتحامات المستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُوقع مذكرة تفاهم مع القضاء الشرعي وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل بالضفة والقدس رفضًا لحصار مخيم شعفاط وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بالشمال يختتم دورة تدريبية لعناصر التدخل وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يستقبل وفداً من الهيئة العليا لشئون العشائر
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال زيارته التفقدية لموقع البريج الأثري

"خلة": موقع البريج الأثري يسهم بمعرفة عمران الحضارية الفلسطينية

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:18

"خلة": موقع البريج الأثري يسهم بمعرفة عمران الحضارية الفلسطينية

غزة- الرأي
أكد وكيل وزارة السياحة والآثار د.محمد خلة خلال زيارته التفقدية لأعمال التنقيب الأولي، على أهميتها في تحديد الموقع وامتداداته فضلا عن إرشادها للطبقات الجيولوجية المعرفية للحضارات المتعاقبة علي ضفاف وادي غزة ، واسهامها بشكل كبير في استجلاء الشواهد العمرانية وماهية  الموقع المكتشف .

وبين د خلة، أن  الطواقم الفنية مستمرة وفق الخطة العلمية  بحفر المجسات والتي بلغ عددها  15 مجس علمي أثرى وتستكمل مهامها  للإفصاح عن المعرفة بالمقتنيات الأثرية ،واكتشاف الأسرار ومنح البيانات العلمية الكافية للدراسات التاريخية لموقع طور خابينة الأثري "البريج". 

وأضاف خلة أن التنقيبات الحالية تزودنا بمعلومات وتفاصيل تاريخية عن الحضارات القديمة والأنثروبولوجي في غزة، والعلاقات التاريخية والإقتصادية بمحيطه الإقليمي القديم والمكانة لفلسطين عبر العالم، والتي سنوافيكم بتفاصيل عنها حال اتمام  التنقيب وكشف أسرارها .

وبين وكيل الوزارة  أن الإنسان الفلسطيني الأول شيد 4 مواقع استيطان علي ضفاف  وادي غزة، وتشرف عليها الوزارة باعتبارها مواقع اثرية تجسد حضارة فلسطين منذ  5000 آلاف عام .

يشار إلى أن الوزارة تكرس جهودها في الحفاظ على الإرث التاريخي العريق وسمو الحضارة الفلسطينية، وحماية المواقع  والمقتنيات الأثرية التي يتم اكتشافها وتعزيز المعرفة للمواطن  بالهوية الفلسطينية .
يذكر أن موقع  البريج التاريخي  يضم مجموعة من الأرضيات الفسيفسائية وايقونات حيوانات تؤرخ للعصر البيزنطي ورسومات رائعة تجسد الحياة الاجتماعية، ومجموعة آخري من الأرضيات ذات الاشكال الهندسية الممتدة والمعالم والشواهد العمرانية للجدران الأثرية ومقتنيات فخارية وقوارير زجاجية وتيجان رخامية.
.

310994801_5530165787071087_4496725559857693185_n 311372703_5530166043737728_7295227725620943868_n 311463630_5530165973737735_2974896514973089237_n 311027030_5530165883737744_5574915177162993710_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟