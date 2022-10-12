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أوقاف الوسطى تكرم كوكبة من الحافظات لكتاب الله

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:34

أوقاف الوسطى تكرم كوكبة من الحافظات لكتاب الله بالمحافظة
أوقاف الوسطى تكرم كوكبة من الحافظات لكتاب الله بالمحافظة

الوسطى- الرأي


كرم قسم العمل النسائي بمديرية أوقاف الوسطى كوكبة من طالبات العلم المشاركات في المجالس العلمية والحافظات لكتاب الله تعالي، وذلك خلال حفل نظمه في مركز "مشروع العمر الشرعي" الذي يضم عدداً من مراكز مدينة المغراقة في المحافظة.

بدورها أكدت رئيس القسم  سمية دويدار حرص الأوقاف على صقل وبناء الشخصية المسلمة من خلال التعليم الشرعي وحفظ القرآن الكريم وتدبر آياته وتفسير معانيه، لافتةً إلى أن المرحة القادمة ستشهد مزيداً من العمل على خدمة القرآن وأهله.

وأشادت بجهود المحفظات والمشرفات المبذولة في تطوير المسيرة القرآنية وخدمة أبنائنا بالالتزام بكتاب الله فزلاً وعملاً.

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