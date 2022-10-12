وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تتلف 270 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تكرم كوكبة من الحافظات لكتاب الله وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تخصص قطعتي أرض لإنشاء مدارس وكالة الرأي الفلسطينية "خلة": موقع البريج الأثري يسهم بمعرفة عمران الحضارية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحاصر وسط الخليل لتأمين اقتحامات المستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُوقع مذكرة تفاهم مع القضاء الشرعي وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل بالضفة والقدس رفضًا لحصار مخيم شعفاط وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بالشمال يختتم دورة تدريبية لعناصر التدخل وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يستقبل وفداً من الهيئة العليا لشئون العشائر
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية رفح تتلف 270 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:34

رفح - الرأي

أتلفت طواقم التفتيش الصحي التابعة لدائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح، اليوم 270 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة.

جاء ذلك ضمن جولات التفتيش والرقابة المستمرة على أسواق المدينة ومحلاتها التجارية.

وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية في البلدية أ. أكرم بارود أن المواد التي تم إتلافها اليوم شملت 40 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة، و80 كيلوجرامًا من الفواكه، و150 كيلوجرامًا من الجوز - عين الجمل - والذي تبين وجود علامات فساد داخلية به تمثلت برائحة كريهة وطعم ممزوج بمواد بترولية.

ولفت بارود أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، مؤكدًا أن الطواقم التفتيشية ستواصل حملاتها المنظمة لضمان ضبط البضائع المعروضة في أسواق المدينة ومحلاتها، بما يحافظ على سلامة المواطنين.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع بلدية رفح للإبلاغ عن أي تاجر يثبت محاولته تسويق منتجات وسلع فاسدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟