بلدية رفح تتلف 270 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة

رفح - الرأي

أتلفت طواقم التفتيش الصحي التابعة لدائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح، اليوم 270 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة.

جاء ذلك ضمن جولات التفتيش والرقابة المستمرة على أسواق المدينة ومحلاتها التجارية.

وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية في البلدية أ. أكرم بارود أن المواد التي تم إتلافها اليوم شملت 40 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة، و80 كيلوجرامًا من الفواكه، و150 كيلوجرامًا من الجوز - عين الجمل - والذي تبين وجود علامات فساد داخلية به تمثلت برائحة كريهة وطعم ممزوج بمواد بترولية.

ولفت بارود أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، مؤكدًا أن الطواقم التفتيشية ستواصل حملاتها المنظمة لضمان ضبط البضائع المعروضة في أسواق المدينة ومحلاتها، بما يحافظ على سلامة المواطنين.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع بلدية رفح للإبلاغ عن أي تاجر يثبت محاولته تسويق منتجات وسلع فاسدة.