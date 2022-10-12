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مستشفى النصر تشخص مرض نادر لطفلة وتعالجها

12 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:43

مستشفى النصر تشخص مرض نادر لطفلة وتعالجها
مستشفى النصر تشخص مرض نادر لطفلة وتعالجها

غزة- الرأي
قال الدكتور يوسف العف رئيس قسم القلب بمستشفى الرنتيسي النصر للأطفال، إنه تم تشخيص مرض نادر في القلب ALCAPA Syndrome لحالة مرضية لطفلة لم تتجاوز العامين، لافتا أنها كانت تعاني من ضيق شديد في التنفس وكانت تتابع في القطاع الخاص على إنها حالة ضعف في عضلة القلب وليس لها حلول طبية.


وأضاف إنه تم عرض الحالة عليه للاستشارة الطبية في قسم القلب حيث تم تشخيص الحالة بالشكل الصحيح وتبين أنها تعاني من مرض نادر جدا بما يعرف ب ALCAPA Syndrome ووجود خروج الشريان التاجي الرئيسي من الشريان الرئوي بدلا من الشريان الأورطي وتم إجراء عملية قلب مفتوح للطفلة وإعادة الشريان التاجي إلى مكانه الصحيح في الشريان الأورطي، مشيرا الى أن الحالة تماثلت للشفاء.

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